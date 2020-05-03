Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Uçaş Silopi’de sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Uçaş ve beraberindekiler, Silopi ilçesinde bulunan Aile Sağlık Merkezlerini ziyaret etti.Sağlık-Sen Şırnak Şubesi, Silopi’de İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlık Merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanları ile bir araya geldi. Ziyaretler ile ilgili konuşan Başkan Uçaş, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile birçok ülkede sağlık sisteminin yetersiz kaldığını, Türkiye’de ise sağlık altyapısının güçlülüğü ve Sağlık Bakanlığının organizasyonu ile sağlık çalışanlarının bu süreçte destan yazdığını söyledi. Uçaş, “Ülkemiz genelinde olduğu gibi Silopi’de de kahraman sağlık çalışanlarının göstermiş oldukları fedakarlıkların tarifi mümkün değildir. Bu zorlu süreci, sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarıyla elbette atlatacağız. Milletimizin beklentisinin ve inancının bu yönde olduğunun bilincindeyiz. Bunun yanı sıra toplumumuzun genelinde sağlık çalışanları lehine oluşan pozitif atmosferin de farkındayız. Temennimiz oluşan bu atmosferde, sağlık çalışanlarının yaşamış oldukları kronik sorunların da bir an önce çözüme kavuşmasıdır” dedi.Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlık Merkezleri çalışanları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Uçaş ve beraberindekilere teşekkür etti.