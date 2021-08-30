Habur’da İki doz aşısını yaptıranlardan PCR testi istenmeyecek

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Valilik himayesinde, Silopi Kaymakamlığı ve Habur Mülki İdare Amirliğince Erbil Türkiye Başkonsolosluğu ve İbrahim Halil Gümrük Kapısı Mülki İdare Amiri ile sürdürülen çalışmalar sonucunda, Irak/İbrahim Halil Gümrük Kapısı Mülki İdare Amirliği, 29 Ağustos 2021 günü itibariyle dünyada geçerli olan aşı tiplerinden iki doz aşısını tamamlayan şoför ve yolculardan Covid-19 testi alma zorunluluğu uygulamasına son verildiği ve iki doz aşısını yaptırmış olanların geçişine müsaade edileceği belirtildi.

Açıklamanın devamında ise, İki doz aşısını yaptırmayan ve Irak'a giriş yapacak olan araç şoförleri ile yolculardan ise 48 saat öncesinden PCR test sonucu istenecek, test sonucunu ibraz etmeyenler zorunlu olarak Covid-19 testine tabi tutulacağı belirtildi.