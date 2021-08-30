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Giriş Tarihi: 30.8.2021 11:46 Son Güncelleme: 30.8.2021 12:17

Habur’da İki doz aşısını yaptıranlardan PCR testi istenmeyecek

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Habur’da İki doz aşısını yaptıranlardan PCR testi istenmeyecek

Şırnak Valiliği, Irak’a giriş yapacak olan şoför ve yolcuların 2 doz aşısını yapmış olması halinde PCR testi vermelerine gerek olmadığını bildirdi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Valilik himayesinde, Silopi Kaymakamlığı ve Habur Mülki İdare Amirliğince Erbil Türkiye Başkonsolosluğu ve İbrahim Halil Gümrük Kapısı Mülki İdare Amiri ile sürdürülen çalışmalar sonucunda, Irak/İbrahim Halil Gümrük Kapısı Mülki İdare Amirliği, 29 Ağustos 2021 günü itibariyle dünyada geçerli olan aşı tiplerinden iki doz aşısını tamamlayan şoför ve yolculardan Covid-19 testi alma zorunluluğu uygulamasına son verildiği ve iki doz aşısını yaptırmış olanların geçişine müsaade edileceği belirtildi.

Açıklamanın devamında ise, İki doz aşısını yaptırmayan ve Irak'a giriş yapacak olan araç şoförleri ile yolculardan ise 48 saat öncesinden PCR test sonucu istenecek, test sonucunu ibraz etmeyenler zorunlu olarak Covid-19 testine tabi tutulacağı belirtildi.

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Habur’da İki doz aşısını yaptıranlardan PCR testi istenmeyecek
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