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Giriş Tarihi: 17.12.2021 12:34 Son Güncelleme: 17.12.2021 12:39

Kaymakam Tunç, “Teknoloji Okuryazarı Kızlar” projesinin açılışını yaptı

ABİDİN YEL
Kaymakam Tunç, “Teknoloji Okuryazarı Kızlar” projesinin açılışını yaptı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Kız çocuklarına yönelik hayata geçirilen “Teknoloji Okuryazarı Kızlar” Projesinin açılışı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç’un katılımı ile gerçekleşti.

Avustralya Büyükelçiliği doğrudan yardım programı kapsamında desteklenen "Teknoloji Okuryazarı Kızlar" projesinin açılışı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç ve Milli Eğitim Müdürü Şahan İke tarafından gerçekleştirildi.

Avustralya Büyükelçiliğinin destekleri ile kız çocuklarına yönelik İsmail Ebul-İz El Cezeri Bilim ve Sanat Merkezinde açılan teknoloji okuryazarlığı projesi sınıfının açılışına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Açılışın ardından sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Tunç, proje eğitimine katılan öğrencilere sertifika ve çeşitli hediyeler verdi.

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Kaymakam Tunç, “Teknoloji Okuryazarı Kızlar” projesinin açılışını yaptı
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