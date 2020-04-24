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Zara’da bir çiftçiye fasulye tohumu desteği yapıldı

’ın Zara ilçesinde bir üreticiye ’Bitkisel Üretimi Geliştirme' programı kapsamında fasulye tohumu desteği verildi.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan program kapsamında Sancakkale Köyü sakinlerinden Hüsnü Çoban isimli üreticiye 200 kilo fasulye tohumu teslim edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş, “Uygulamaya konulan proje ile ilçemiz kırsalında bitkisel üretimi geliştirme imkanı bulunacaktır. Önemli olan, bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmek ve yaygınlaşmasına öncülük etmektir, üreticimize başarılı, bereketli bir üretim sezonu diliyorum” dedi

Giriş Tarihi: 24.4.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 17:00 ABONE OL
Zara’da bir çiftçiye fasulye tohumu desteği yapıldı
Sivas’ın Zara ilçesinde bir üreticiye ’Bitkisel Üretimi Geliştirme" programı kapsamında fasulye tohumu desteği verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan program kapsamında Sancakkale Köyü sakinlerinden Hüsnü Çoban isimli üreticiye 200 kilo fasulye tohumu teslim edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş, “Uygulamaya konulan proje ile ilçemiz kırsalında bitkisel üretimi geliştirme imkanı bulunacaktır. Önemli olan, bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmek ve yaygınlaşmasına öncülük etmektir, üreticimize başarılı, bereketli bir üretim sezonu diliyorum” dedi.
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Zara’da bir çiftçiye fasulye tohumu desteği yapıldı
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