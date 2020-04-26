Covid-19 engeline takılan 5 asırlık gelenek böyle sürdürüldü

Sivas’ta Ramazan ayına özel 5 asırlık gelenek Covid-19 engeline takılınca, Sivas Valiliği bulduğu çözümle geleneği sürdürdü.Sivas’ta, 15. yüzyılda yaşamış Sivas evliyalarından Şemsettin Sivas-i tarafından yazıldığı düşünülen ilahi Sivas’taki tüm camilerde 5 asırdır Ramazan ayının başında teravih namazlarından sonra okunuyordu. Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında camilerde teravih namazı kılınamayınca 5 asır sonra Ramazan ayının ilk üç günü bu gelenek de gerçekleştirilemedi. Sivas Valiliği 5 asırlık geleneğin bozulmaması için farklı bir yöntem düşündü. Diyanet İşleri Başkanlığından gerekli izinler alınarak Ramazan ayının 3. günü Sivas’taki tüm cami hoparlörlerinden bu ilahi yayınlandı. Minarelerden yankılanan “Yâ Hannan, Yâ Mennân, Yâ Ze’l-cudi ve’l ihsân; Sebbit kulûbenâ ale’l-îmân, Nercû afveke ve’l-ğufran; Merhaba Merhaba, şehr-i Ramazân Merhaba; Merhaba Merhaba, şehr-i Sıyam Merhaba. Evvel Hû, Âhir Hû; Zâhir Hû, Bâtın Hû; Kul Yâ Hû, Yâ Hû, Yâ Men Hû Hak” ilahisi ve kelime-i tevhit-i duyan Sivaslılar, geleneğin bozulmamasına sevindi.Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Ulu cami İmam Hatibi Ahmet Kocabaş, Ramazan ayının geçmiş yıllar gibi aynı olmadığını belirterek, “Camilerimiz boş. Bu Ramazan bizler için hüzünlü geçiyor. Bu yıl Ramazan ayı geçmiş yıllar gibi değil. Ramazan ayında Müslümanlar gündüzleri oruç tutup, akşamları teravih ibadeti ile birlikte güzel, neşeli bir o kadar da İslam alemi için huzurlu geçerdi. Bu sene Ramazanda Rabbimin takdiri Korona virüs salgını Dünya’nın dört bir yanını sardığı gibi bizim ülkemizde de etkili oluyor. Camilerimizde cemaatimizle birlikte ibadetlerimizi yapmaya devam edeceğimiz günler yakındır inşallah” dedi.“Türkiye’de bir tek Sivas’ta okunur”Kocabaş, ‘Ya hennan, ya Mennan ‘ ilahisinin Türkiye’de bir tek Sivas’ta okunduğunu ifade ederek, “Ya Hennan, ya Mennan ilahisi Şemsi Sivas-i hazretlerinin yazdığı bir ilahidir. Türkiye’de bir tek Sivas’ta okunur, şehrimize özgüdür. Teravih namazlarından sonra okunur normalde. Bu senede teravih namazı cemaatimizle birlikte kılınmadığı için insanlarımızda bu geleneğimizden mahrum kalmasın diye böyle bir uygulama başlatıldı. Sivas Valiliği ve il müftülüğü ile birlikte biraz önce dinlediğimiz gibi camilerden yatsı ezanından sonra ‘Ya hennan, ya mennan’ ilahisi insanların kulaklarında olacak inşallah. Böylelikle tekrar yad etmiş, tekrar hatırlamış ve tekrar yaşamış olacağız” diye konuştu.