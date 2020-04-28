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Park ve bahçelerde bahar temizliği

Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, baharın gelmesiyle kapanan mesire alanları ve parklarda bahar temizliğine başladı.Çin’den gelip dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü(Covid-19) salgını kapsamında bir çok tedbir alındı. Bu tedbirleri kapsamında Sivas’ta kapanan mesire alanları ve parklarda bahar temizliğinin yanı sıra bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, il genelinde bahar temizliği için kolları sıvadı. Çalışmalar ilk olarak yağışlar nedeniyle boyları uzayan park alanlarının çimlerinin kesimini gerçekleştirdi. Korona virüsü nedeniyle boş kalan

Giriş Tarihi: 28.4.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 15:15 ABONE OL
Park ve bahçelerde bahar temizliği
Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, baharın gelmesiyle kapanan mesire alanları ve parklarda bahar temizliğine başladı.
Çin’den gelip dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü(Covid-19) salgını kapsamında bir çok tedbir alındı. Bu tedbirleri kapsamında Sivas’ta kapanan mesire alanları ve parklarda bahar temizliğinin yanı sıra bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, il genelinde bahar temizliği için kolları sıvadı. Çalışmalar ilk olarak yağışlar nedeniyle boyları uzayan park alanlarının çimlerinin kesimini gerçekleştirdi. Korona virüsü nedeniyle boş kalan mesire alanlarında detaylı çalışma içerisine giren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; çim biçme, su havuzlarının temizliği, kamelya ve bankların tamiratı ve boyası, yabani otların temizliklerini çiçek ekimlerini yaparak piknik ve mesire alanlarını yasakların kalkmasının ardından Sivaslılara hazırlıyor. Sivas Belediyesi ekipleri, belirlenen program dahilinde tüm mahallelerde park ve bahçelerin bakımını yapıp eksiklerini gideriyor. Ekipler, korona virüs nedeniyle kapalı bulunan park ve bahçeler dahil yaşam alanlarının temiz ve bakımlı olması için büyük özen gösteriyor.
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Park ve bahçelerde bahar temizliği
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