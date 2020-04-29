Hilmi Bilgin’den Küçük Haktan’a sürpriz ziyaret

SİVAS (İHA) – Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ev ödevinde kendisini konu eden ilköğretim okulu 2. Sınıf öğrencisini evinde ziyaret etti.Sivas’ta ikinci sınıf öğrencisi Haktan Aktaş “Hizmetlerle Türk Toplumuna Örnek Olmuş Kişiler” konulu ödevde; Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Seyit Onbaşı, Mehmet Akif Ersoy, Fahrettin Koca, Ömer Halis Demir, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve 4 Eylül Mahallesi Muhtarı Numan Kaya’yı konu etti. Ödevden haberden olan Dört Eylül Mahalle Muhtarı Numan Kaya’ya konuyu Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e aktırdı. Bilgin Haktan ile tanışmak için küçük çocuğun ailesini ziyaret etti. Neslihan ve Turgay Aktaş çiftinin Mevlana Mahallesi’nde bulunan evlerini Muhtar Kaya ile ziyaret eden Başkan Bilgin, Kızılırmak İlköğretim Okulu Öğrencisi Haktan Aktaş ile tanıştı. Küçük Haktan ile bir süre sohbet eden Hilmi Bilgin, “Haktan’ın sorulan soruya verdiği cevaplar oldukça güzel; başta Ülkemizin Kurucusu Atatürk, Çanakkale Kahramanımız Seyit Onbaşı, İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 15 Temmuz’un dönüm noktasında bulunan Ömer Halis Demir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Muhtarımız Numan Kaya” ifadesini kullandı. Ziyaretin anısına Başkan Bilgin, küçük Haktan’a çeşitli hediyeler verirken, Haktan Aktaş‘da Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e isimlik hediye etti.