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Annesi Covid-19 engeline takılan Ecrin’in doğum gününü polisler kutladı

Giriş Tarihi: 30.4.2020 16:00 ABONE OL
Annesi Covid-19 engeline takılan Ecrin’in doğum gününü polisler kutladı
Sivas’ın Kangal ilçesinde babaannesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Ecrin’in, doğum gününü İstanbul’da yaşayan annesinin isteği üzerine polis ekipleri kutladı.
İstanbul’da yaşayan Melek Akkuş, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında memleketine gelemeyince kızının doğum gününün kutlanması için Kangal Polis Merkezi Amirliğini arayarak yardım istedi. Annenin isteğini geri çevirmeyen polis ekipleri, Ecrin Akkuş’un doğum gününü kutlamak için mumlarla süsledikleri pasta ile babaannesinin evine gitti. Polis ekiplerinin sürprizi ile karşılaşan küçük kız, sürpriz doğum günü karşısında şaşkınlık yaşadı. Minik Ecrin, doğum günü pastasının mumlarını polis memurlarıyla birlikte üfledi.
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Annesi Covid-19 engeline takılan Ecrin’in doğum gününü polisler kutladı
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