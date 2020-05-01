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Karantinada iftar programı

’ta KYK yurdunda karantina altında bulunan vatandaşlar için iftar programı düzenlendiYeni tip korona virüs salgını önlemleri kapsamında geçtiğimiz günlerde Almanya, Avusturya ve Hindistan’dan 639 Türk vatandaşı Sivas’a getirilerek Kredi Yurtlar Kurumu Başbakan Binali Yıldırım Öğrenci Yurdu’na karantina altına alındı. Bu kapsamda Ramazan ayı olması dolayısıyla yurtta kalan vatandaşlar için iftar programı düzenlendi.Yurt bahçesine kurulan sahne ile Sivas Müftülüğü baş vaizi Saffet Bölükbaşı sohbet düzenledi. İlahilerin söylendiği programda yurtların pencerelerinden izleyen vatandaşlar, edilen dualara eşlik etti

Giriş Tarihi: 1.5.2020 21:45 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 22:30 ABONE OL
Karantinada iftar programı
Sivas’ta KYK yurdunda karantina altında bulunan vatandaşlar için iftar programı düzenlendi
Yeni tip korona virüs salgını önlemleri kapsamında geçtiğimiz günlerde Almanya, Avusturya ve Hindistan’dan 639 Türk vatandaşı Sivas’a getirilerek Kredi Yurtlar Kurumu Başbakan Binali Yıldırım Öğrenci Yurdu’na karantina altına alındı. Bu kapsamda Ramazan ayı olması dolayısıyla yurtta kalan vatandaşlar için iftar programı düzenlendi.
Yurt bahçesine kurulan sahne ile Sivas Müftülüğü baş vaizi Saffet Bölükbaşı sohbet düzenledi. İlahilerin söylendiği programda yurtların pencerelerinden izleyen vatandaşlar, edilen dualara eşlik etti.
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Karantinada iftar programı
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