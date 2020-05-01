Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sivas Haberleri Koronayı yenen baba ve 5 yaşındaki oğlu taburcu edildi

Koronayı yenen baba ve 5 yaşındaki oğlu taburcu edildi

’ta korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan baba ve 5 yaşındaki oğlu alkışlar eşliğinde taburcu edildi.Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi’nde (ÇAGEM), yeni tip korona virüs (Covid-19) teşhisi konan H.K. ve 5 yaşındaki oğlunun tedavisi tamamlandı. Tedavi süreçleri sona eren baba ve oğlu doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Bu anlar cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.Sivas Valisi Salih Ayhan, klip haline getirilen görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: 'Şehrimizde tedavi gören

Giriş Tarihi: 1.5.2020 00:15 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 01:00 ABONE OL
Koronayı yenen baba ve 5 yaşındaki oğlu taburcu edildi
Sivas’ta korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan baba ve 5 yaşındaki oğlu alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi’nde (ÇAGEM), yeni tip korona virüs (Covid-19) teşhisi konan H.K. ve 5 yaşındaki oğlunun tedavisi tamamlandı. Tedavi süreçleri sona eren baba ve oğlu doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Bu anlar cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, klip haline getirilen görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Şehrimizde tedavi gören en genç hastamız Ömer’de bugün taburcu edildi. Evinde gözlem altında tutulacak. Lütfen bana, çocuğuma bulaşmaz demeyin. Virüsün sizi, çocuğunuzu nerede ve nasıl yakalayacağı belli değil. Bu sebeple tedbiri elden bırakmayalım, evde kalalım"
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Koronayı yenen baba ve 5 yaşındaki oğlu taburcu edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA