Bu kez anı yakalamak için evlerinde deklanşöre bastılar

Dört Eylül Fotoğraf Sanatı Derneği (DÖFSAD) üyeleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, anı yakalamak için bu kez evlerinde deklanşöre dokundular.Ülkemizi ve Dünya’yı esir alan korona virüsü (Covid 19) sonrası ‘Evde Kal’ çağrılarına yeni bir proje ile merhaba diyen Dört Eylül Fotoğraf Sanatı Derneği (DÖFSAD), fotoğraf tutkunu herkesin evde fotoğraf çekmesini isteyerek, gönderilen kareleri resmi sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı.Daha önce online fotoğraf eğitimi başlatarak, çok sayıda kursiyere ücretsiz ders anlatan dernek, şimdi de sosyal etkinlik sorunu yaşayan ve fotoğraf sanatına ilgi duyan herkesten fotoğraf makinaları ve cep telefonları ile evde çektikleri kareleri paylaşmalarını istedi.Evde Kal çağrılarını yineleyerek çeşitli kategoride pek çok fotoğrafın çekilebileceğini hatırlatan Dört Eylül Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Vedat Esen, “Evimizde portre, obje, deneysel çalışmalar, splash, yöresel yemekler, çocuk, yaşlı, çiçek, uzun pozlama, camdan yansıyan kareler gibi farklı türde pek çok fotoğraf çekilebilir. Bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile herkesle paylaşıyoruz. Amacımız evde de yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamak, fotoğraf sevgisini herkese yaymak, sanatsal çalışmaların önünü açmak ve dernek olarak farkındalık oluşturmaktır. Ramazan ayı boyunca çekilecek kareler değerlendirilip proje ile fotoğraf severler, farklı ve bir o kadar da eğlenceli projeye imza atmış olacak. Bu kez de bu sanatı sevenlere çağrımız ‘Evden Fotoğraflayın’ oldu” dedi.Projeye katılmak isteyenlerin evde fotoğraf çekmiş olması, DOFSAD sayfasını etiketlemesi ve DOFSAD ile paylaşması gerektiğini anlatan Başkan Esen, konunun ise serbest olduğunu vurguladı.Daha önce ‘Evde Kal’ isimli kısa video, ücretsiz online fotoğraf eğitimi gibi projelere imza attıklarını hatırlatan Dört Eylül Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Vedat Esen, “Umarım bu süreç kısa süre sonra sona erer ve yeni projelerimizi dışarıda da gerçekleştirebiliriz. Korona virüsü (Covid 19) nedeniyle yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet yakınlarına baş sağlığı, hastalananlara ise acil şifalar diliyoruz.” şeklinde konuştu.