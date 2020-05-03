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Karantina altındaki vatandaşa, yurt çalışanlarından doğum günü sürprizi

Giriş Tarihi: 3.5.2020 22:15 ABONE OL
Karantina altındaki vatandaşa, yurt çalışanlarından doğum günü sürprizi
Avusturya’dan getirilerek Sivas’ta karantina alınan vatandaşa yurt çalışanları sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Almanya’dan Sivas’a getirilen Türk vatandaşları, karantina altına alındıkları Binali Yıldırım Yurt yurdunda 12. günlerini geride bıraktı. Musa Arzuman yeni yaşına Sivas’ta karantina altında girdi. Aruzman’ın doğum günü olduğu bilgisini alan yurt çalışanları onun için sürpriz bir kutlama hazırladı. Yurt çalışanları, mumlarla süsledikleri pastayla Arzuman’ın odasına çıkarak kapısını çaldı. Yurt çalışanlarını pastayla karşısında gören Arzuman şaşkınlık yaşadı.
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Karantina altındaki vatandaşa, yurt çalışanlarından doğum günü sürprizi
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