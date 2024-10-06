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Giriş Tarihi: 6.10.2024 21:44

Sivas’ta kız yurduna giren şüpheli yakalandı

Sivas’ta, Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Binali Yıldırım kampüsüne giren şüpheli M.Y. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta kız yurduna giren şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı kız öğrencilerin kaldığı Binali Yıldırım kampüsünde gerçekleşti. Tel örgülere zarar veren bir kişi kampüsün içine girdi. Kız öğrencilerin şüpheliyi fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Polis ekiplerini gören şahıs kampüsünde kaçarak uzaklaştı. Kampüsteki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri tel örgülere zarar verip kampüse giren şüphelin M.Y. olduğunu belirledi. Şüpheli polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz merkez Binali Yıldırım KYK kampüsü içinde şüpheli erkek bir şahsın görüldüğü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz hemen çalışma başlatmıştır. Kampüs içinde ve çevrede bulunan tüm kamera kayıtları incelenmiş ve yapılan araştırmada şüpheli erkek bir şahsın arka tarafta bulunan alandan yurt yerleşkesine tel örgülere zarar vererek girdiği ve bahçe alanında telefon ile konuşur vaziyette dolaştığı, daha sonra öğrenciler tarafından fark edilen şahsın haber verilmesi üzerine özel güvenlik görevlileri gelmeden kaçarak geldiği yerden uzaklaştığı tespit edilmiştir. Yapılan görüşmeler ve araştırmalarda; şüphelinin içeride herhangi bir öğrenci ile temasının olmadığı anlaşılmış, bu zamana kadar yansıyan bir şikayet ve mağduriyet bildirilmemiştir. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar sonucunda M.Y isimli şahıs yakalanarak hakkında gerekli işlemlere başlanılmıştır." denildi.

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Sivas’ta kız yurduna giren şüpheli yakalandı
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