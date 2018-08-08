Pratik sağlıklı öğle yemekleri

Ofiste ne yiyeceğini düşünenler için yemeği evde hazırlamak iyi bir alternatif. İşte lezzetli, sağlıklı ve pratik birkaç öneri...

Diyet yapıyorsanız veya sağlıklı beslenme düzeni içerisindeyseniz her öğlen ofiste ne yiyeceğiniz sizin için ciddi soru işaretleri oluşturuyor olabilir. Ofis çevresinde yer alan fast food restoranları veya sağlıksız menüler yerine öğle yemeğinizi her sabah kendiniz hazırlayarak hem sağlıklı beslenebilir hem de formunuzu koruyabilirsiniz. İşte ofise götürebileceğiniz 5 pratik ve sağlıklı yemek tarifi: