Evde milföy hamuru nasıl yapılır?

Evde kolaylıkla yapacağınız milföy hamuru tarifi.

Giriş Tarihi: 11.01.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 15:48

MİLFÖY HAMURU İÇİN MALZEMELER

-500 gram un

-1 fincan sıvı yağ

-1 tatlı kaşığı tuz

-1 yemek kaşığı limon suyu

-1 paket margarin

-1/5 su bardağı su

MİLFÖY HAMURU NASIL YAPILIR? YAPILIŞI

Un, yağ, tuz, limon suyu ve su ilavesi ile hamuru yoğurun.

Hamurun üzerine nemli bir bez örtüp 15 dakika dinlendirin.

Dinlenmiş hamuru dikdörtgen şekilde açın.

Margarini (oda sıcaklığında yumuşamış) 3 eşit parçaya bölün.

Birinci parçayı hamurun üzerine güzelce sürün.

Hamuru önce uzun kenarlardan üçe, daha sonra kısa kenardan üç eşit parçaya katlayın.

Üzerini nemli bezle örterek buz dolabında 15 dakika bekletin.

Bu işlemi 15 dakika ara ile kalan iki parça margarin için tekrarlayın.

İsterseniz kare parçalar keserek hemen kullanın yada hamuru buzdolabınızın dondurucusunda saklayabilirsiniz.