Evde Waffle olmaz deme!

Gerekli malzemeler ve ayrıntılı anlatımı ile işte waffle hamuru tarifi…

Giriş Tarihi: 11.01.2019 15:05 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 15:46

WAFFLE HAMURU İÇİN MALZEMELER

-2 yumurta

-1 kaşık şeker

-Kabartma tozu

-Vanilya

-1 çay kaşığı tuz

-2 bardak un

-1.5 bardak süt

-1/2 çay bardağı sıvı yağ

WAFFLE HAMURU YAPILIŞI

Yumurtaları kırıp, derin bir kabın içine beyazlarını ekleyin. Üzerine vanilya koyarak köpük olacak kadar karıştırın.

Yumurtanın sarılarını da şeker ile karıştırın.

Yumurta beyazının içine sıvı yağ, süt, kabartma tozu dökün. Karıştırırken un ilave edin. En son yumurta sarılarını yavaş yavaş ekleyin ve bir süre daha karıştırın.

Waffle hamurunuz hazır.