Ekonomik ve sağlıklı beslenmenin yolları

BİR LİSTE VE BİR ARKADAŞ!



Peki, ne yapmamız gerekiyor? Emre Uzun "Önce aklınızı kullanın" diyor ve önerilerini sıralıyor. "Örneğin mevsimi olan sebze ve meyvelere yönelin. Kabak, patlıcan veya domates gibi kış aylarında yetişmeyen ürünleri alışveriş listenizden çıkarın. Çünkü ya sera ürünü olduğu için pahalı ve faydasız olacaklar. İşe bir liste yapmakla başlayın ve buzdolabınızda ne var ne yok her hafta gözden geçirin. Böylece hem gereksiz para harcamazsınız hem de satın aldıklarınızı düzenli olarak sofraya getirir, dolapta bayatlamaya, çürümeye terk etmezsiniz

