En faydalı meyveler açıklandı!

Yaz meyveleri hem görsel çeşitlilikleri hem de vitamin mineral zenginlikleri sayesinde her öğünde sofraları süslüyor. Kilo vermek ve hastalıklardan korunmak için en sağlıklı seçeneklerden olan bu meyvelerin uygun miktarlarda ve doğru şekilde tüketilmesi ise büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Aslıhan Altuntaş yaz meyveleri hakkında bilgi verdi.Meyveler, vücut için gerekli karbonhidrat, vitamin ve mineralleri içeren önemli bir besin grubudur. Yaz ayları meyveler açısından çok çeşitlidir. İster ana öğünde ister ara öğünlerde kullanılacak yaz meyveleri pek çok hastalığa karşı da koruyucu olur. Yaz meyveleri yaşlanmadan, kansere, sindirim rahatsızlıklarından, kalp hastalıklarına kadar birçok soruna şifa niteliğindedir. Aynı zamanda düşük kalorili olmalarıyla diyetlerin vazgeçilmezi olan yaz meyvelerini şöyle sıralayabiliriz: