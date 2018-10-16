Erişte ile pratik lezzetler!

Erişte lezzetli oluşu ve kolay hazırlanmasının yanında, sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor.

Vitamin ve mineraller bakımından çok zengin ve çok faydalı olan erişte A, B1, B2 vitaminleri, demir, kalsiyum, fosfor, potasyum ve protein yönünden de çok zengindir. Yağsızdır. Çok az (%1-1,5 minör yağ bileşenlerini ve yüksek oranda linoleik yağ asidi içerdiğinden kolesterolü düşürücü etkisi vardır, Eriştede bulunan kompleks karbonhidratlar kana yavaş karıştığı için tok tutar,

Metabolizmada, hemen enerjiye dönüşür. Erişte, acil enerji ihtiyacı duyan, fiziksel güç gerektiren işlerle uğraşan herkes için temel bir besindir.