Hünnap biraz yabancı gelebilir ama yararları saymakla bitmez...

Semt pazarlarında onu 'Doktor Hünnap' diye takdim eden, ısrarla öneren satıcıların bir bildiği var... Anavatanı Suriye olan hünnapın içinde bol miktarda şeker, nitrat, pektin ve C vitamini var. Kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, manganez, fosfor açısından zengin olan hünnap aynı zamanda potasyum, sodyum ve çinko gibi mineraller de içeriyor. - Bronşit, astım gibi hastalıklara iyi gelir. - Balgam, idrar sökücü özelliğe sahiptir. - Ağır hastaların vücudunu rahatlatır ve gücünü artırır. - Stresi azaltır.