Kilo aldırmayan 5 pratik yaz tatlısı

ADANA (İHA) - Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Merve Sehlikoğlu, tatlıların her zaman yüksek kalorili olmasının gerekmediğini belirterek, kilo aldırmayan tatlı önerisinde bulundu.

Sehlikoğlu, kışın alınan fazla kiloların verilerek yaz aylarına formda girmeye çalışıldığını söyleyerek, "Bunca emek sonrası bu yaz kendimizi tutup formumuzu korumaya özen göstersek de tatlısız olmuyor" dedi.Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, tatlıların her zaman yüksek kalorili olmasının gerekmediğini, hafif ve lezzetli tatlarla hem formu koruyup hem de tatlı ihtiyacını karşılayabileceğini kaydederek, hazırlaması pratik, kilo aldırmayan lezzetli tarif önerilerinde bulundu.



