Sıradışı makarna şekilleri

DAHA ÖNCE GÖRMEDİĞİNİZ SIRA DIŞI MAKARNALAR Linda Miller Nicholson'ın doğal malzemeler kullanarak rengarenk bir görünüme kavuşturduğu makarnalar internette büyük ilgi görüyor Linda Miller Nicholson, çiçekli penne'ler, rengarenk ravioli'ler, hatta Mario kart oyunundan esinlenerek makarna tasarımları yaptı. BİTKİ VE ÇİÇEK KULLANIYOR Nicholson makarnalara rengini vermek için türlü çiçekler, yaban mersini, maydanoz gibi bitkiler kullanıyor. CANLILIĞINI PİŞTİKTEN SONRA DA KAYBETMİYOR Ayrıca kısa pişirme süreleri sebebiyle, renkler canlılığını piştikten sonra da kaybetmiyor. YAPIM AŞAMALARINI YOUTUBE ÜZERİNDEN PAYLAŞIYOR Nicholson, makarnalarının yapım aşamalarını Youtube üzerinden paylaşıyor.