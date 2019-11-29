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Sofra Dergisi 25 yaşında!

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Sofra Dergisi 25 yaşında!

Yemek yayıncılığının lider markası ve Türkiye'nin güvendiği tariflerin adresi Sofra Dergisi, 25'inci yılını Turkuvaz Dergi Grubu yöneticileri, şefler, yazarlar ve sosyal medyanın sevilen isimleri ile birlikte kutladı.

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