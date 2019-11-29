Sofra Dergisi 25 yaşında!

Yemek yayıncılığının lider markası ve Türkiye'nin güvendiği tariflerin adresi Sofra Dergisi, 25'inci yılını Turkuvaz Dergi Grubu yöneticileri, şefler, yazarlar ve sosyal medyanın sevilen isimleri ile birlikte kutladı. Yemek yayıncılığının lider markası ve Türkiye'nin güvendiği tariflerin adresi Sofra Dergisi, 25'inci yılını Turkuvaz Dergi Grubu yöneticileri, şefler, yazarlar ve sosyal medyanın sevilen isimleri ile birlikte kutladı. Yayın hayatına başladığı günden bugüne ülkemizin yemek kültürünün gelişmesine katkıda bulunan Sofra Dergisi'nin 25'inci yıl kutlaması, gastronomi dünyasından değerli isimleri bir araya getirdi. Gastronomi&Pazarlama Danışmanlık firması Dude Table tarafından Metro Türkiye partnerliğinde düzenlenen Restoran Haftası'na katılan restoranlardan Çubuklu Hayal Kahvesi'nde düzenlenen etkinlikte, restoranın danışman şefi Murat Bozok tarafından hazırlanan ve Türk Mutfağı lezzetlerinin başrolde olduğu özel bir menü sunuldu. Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş ve Sofra Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Esra Düzdağ Ateş, gecede yaptıkları konuşmalarda yayıncılık alanında çeyrek asır boyunca bir dergiyi sürdürmenin önemine vurgu yaparak, Divan Pastaneleri tarafından geceye özel hazırlanan 25'inci yıl pastasını birlikte kestiler. Kuruluşundan itibaren Sofra Dergisi'ne emek veren birbirinden değerli isimleri bir araya getiren gecede, 25 yılın anıları hatırlandı ve daha uzun yıllar birlikte lezzetli sayılar hazırlama dileklerinde bulunuldu.