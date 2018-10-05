Vücuttaki toksinleri atmak için ondan iyisi yok!

KIRMIZI LAHANANIN FAYDALARI

Kırmızı lahananın faydaları oldukça fazladır. Biliniyor ki mor renkli gıdaların faydalarını uzmanlar her fırsatta vurguluyor. Vücudunuzu tüm olumsuz etkilerden sıyıracak ve bağışıklık sisteminizi koruyacak bir besin arıyorsanız en akıllıca besin kırmızı lahana olacaktır.

Eski zamanlarda lokman hekimler kırmızı lahananın faydalarını, lahananın ay ışığında büyümesinden esinlenerek " ayın gücü " olarak ilişkilendiriyorlardı.

Günümüz beslenme uzmanları ise lahananın gücünün C vitamini ve yüksek miktarda ihtiva ettiği sülfür içermesinden dolayı olduğunu ileri sürüyorlar.