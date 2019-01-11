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Yumurtayı kıvamında pişirin!

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Yumurtayı kıvamında pişirin!

Cezve veya tencereyi su ile doldurup kaynatın. Kaynamaya başlayınca 1-2 tatlı kaşığı tuz ilave edin. Oda sıcaklığındaki yumurta veya yumurtaları kaynayan suya koyup, istediğiniz kıvama göre aşağıdaki süreler kadar haşlayıp, soğuk suya çıkarın.

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