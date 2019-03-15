Protein deposu mercimek

Baklagiller arasında en yüksek protein oranına sahip olan mercimek, diğer yüksek protein kaynağı etteki doymuş yağ ve kolesterol riskini de taşımıyor. Vejetaryen beslenmesinde önemli bir yere sahip olan mercimek, ekonomik yanıyla da tercih ediliyor. Yeşili, kırmızısı, sarısıyla bu minik sağlık ve lezzet deposunun farklı tariflerine sitemizde bulabilirsiniz.