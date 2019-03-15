Protein deposu mercimek

SAĞLIĞA FAYDALARI...
Mercimekte A, B1, B2, C, F vitaminleri, demir, çinko, bakır, kalsiyum, sodyum, potasyum, fosfor, kükürt, klor, iyot, albümin, karbonhidrat, yağ ve lif bulunur.
Mercimek en yüksek oranda protein içeren baklagil çeşididir. 1 kg mercimek, 1 kg et ve buğday ekmeğinde bulunan albümin, karbonhidrat ve mineralleri
karşılar. Kandaki kötü kolesterol düzeyini düşürerek kalp krizi geçirme riskini azaltır. Yüksek lif içeriği ile, insülin ve kan şekerini düşürür. Ayrıca pekliğe iyi gelir, kalın bağırsağın düzenli çalışmasına yardımcı olur. Yüksek demir ve folik asit içeriği ile kansızlığa iyi gelir. Potasyum zengini olduğundan, yüksek tansiyon düşürücü etkisi vardır. Emziren annelerde sütü artırır. Ayrıca sinirleri kuvvetlendirici etkiye sahiptir.
Ortalama 100 gram mercimekte...
Kalori 340
Protein 24.7 gram
Karbonhidrat 22.0 gram
Kolesterol -
Yağ 1.1 gram
Lif 1.5 gram
MİNERALLER
Fosfor 145.0 mgr
Kalsiyum 79.0 mgr
Demir 6.8 mgr
Sodyum 6.8 mgr
Potasyum 370.0 mgr
VİTAMİNLER
A vitamini 60 IU
B1 vitamini 0.37 mgr
B2 vitamini 0.32 mgr
B3 vitamini 2.0 mgr