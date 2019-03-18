Şu “Benmari usulü” dedikleri...

İşte size adım adım benmari usulü çikolata eritme...

Giriş Tarihi: 18.03.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 12:16

Benmari nedir?

Benmari, bir sosu, çorbayı ya da herhangi bir malzemeyi sıcak tutmak ya da bazılarını direkt ateşin yanma riskiyle karşı karşıya bırakmadan eritmek ya da yiyecekleri kaynar su sıcaklığında pişirmek için kullanılan bir yöntem.

Nasıl uygulanır?

Benmarinin prensibi, içine eritilecek, ısıtılacak ya da sıcak tutulacak malzemelerin konduğu kabın, kaynar su dolu daha büyük bir kap içine koyularak ateşe oturtulmasına ve suyun sıcaklığı ile istenilen işlemin gerçekleştirilmesine dayanır.

Nerelerde kullanılır?

Benmari usulü, direkt ateşle temasta yanabilecek ya da bozulabilecek gıdaların ısıtılması, sıcak tutulması, eritilmesi ve pişirilmesinde kullanılır. Ateşle temasta, kesilebilecek yoğurtlu ve kremalı tariflerde, çikolata eritmede, pilav ısıtmada ve fırında pişirilen krem brüle ya da krem karamel gibi tariflerde kullanılır.

Çikolataları bir bıçak yardımı ile ince ince doğrayın.

Daha sonra ısıya dayanıklı bir kaba aktarın

Daha geniş başka bir kaba sıcak su koyup, ocağa oturtun. Çikolataları koyduğunuz kabı da onun üzerine yerleştirin.

Sıcağın etkisi ile eriyen çikolatanız artık dilediğiniz tarifte kullanılmak üzere hazır duruma gelmiştir.