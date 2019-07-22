Birbirinden şifalı yaz meyveleri

Yaz günlerinin ideal serinleticileri ve en fazla tüketilen yiyecekleri arasında meyveler ilk sırada yer alır. Mevsim değişikliği sebebiyle vücutta oluşan halsizliğin yanı sıra zihinsel yorgunluğa da iyi gelen yaz meyvelerinin sağlık açısından da birçok faydası bulunmaktadır.

Giriş Tarihi: 22.07.2019 11:30

KAYISI:

A, B, C vitaminleri dışında bol miktarda demir içermektedir. İştah açar, kansızlığa iyi gelir. İdrar söktürücü ve kabızlığı giderici etkileri vardır.

ŞEFTALİ:

Su, madensel tuzlar ve şeker açısından zengin olan şeftali, kanı temizler, böbrek taşını eritir. İdrar söktürür, gut hastalığına karşı etkili bir ilaçtır. Safra kesesi ve böbrekler için faydalı bir meyvedir.

KARADUT:

Antioksidan içeren karadut, bağışıklık sistemini güçlendirir. Halsizliği, aşırı yorgunluğu giderir. Kanı temizler, kan basıncını düşürür. Sindirim sistemini düzenler, uykusuzluğa iyi gelir.

KİVİ:

A, C vitaminleri ve potasyum açısından çok zengin bir meyvedir. Yüksek oranda demir ve magnezyum içerir. Bağırsakları çalıştırarak sindirimi kolaylaştırır. Kabızlığı önler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan basıncını dengeler. Tansiyonu ve kandaki kolesterol oranını düşürür.

KİRAZ:

Ağrı kesici özelliğinin yanında kolesterol ve kan şekerini de düşürür. Kabızlığı giderir, nikotinin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Böbreklerin taş ve kum yapmasını önlediği gibi varolanları da döker.

VİŞNE:

B, C vitamini ve potasyum yönünden zengin bir meyvedir. Diyabet hastalığında şeker seviyesini düşürdüğü, kas yaralanmalarında ağrıyı azalttığı söylenir.

ÜZÜM:

Bol miktarda vitamin, potasyum ile demir içeren üzüm, bedeni ve zihni güçlendirir. Zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar. Yüksek tansiyonu düşürür, mide ülseri, gastrit, karaciğer hastalıkları, romatizma ve mafsal iltihaplarında faydalıdır. Kabızlığı giderir.

ÇİLEK:

Bol miktarda A, B, C vitaminleri, demir, folik asit, fosfor ve kalsiyum gibi mineral maddeleri içerir. Stresi azaltıcı etkisinin yanı sıra cildi nemlendirir.

MALTA ERİĞİ (YENİ DÜNYA):

A, B ve C vitamini, fosfor,potasyum ile kalsiyum içerir. Sindirim sistemi için yararlı bir meyvedir.

NEKTARİN:

A ve C vitamini içerir. Besin değeri şeftaliden daha yüksek olduğu için çocukların, güçlenme diyeti yapan kişilerin ve hastalık sonucu nekahet döneminde olanların yemeleri önerilir.