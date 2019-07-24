Çikolatanın sadece mutlulukla değil sağlıkla da ilgisi var...

Herkesin severek tükettiği çikolatanın, insanları mutlu etmesinin yanında sağlık için de önemli bir besin olduğunu biliyor muydunuz? İşte çikolatanın sağlığa faydaları

Giriş Tarihi: 24.07.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 11:39

ÇİKOLATA KALP-DAMAR VE ŞEKER HASTALIĞINDAN KORUYOR!

Konu çikolata ve sağlık ilişkisi olduğunda en çok çikolatanın polifenol, mineral ve posa içeriğinden bahsediliyor. Peki, bu ponifenoller ne işe yarıyor? Polifenoller, antioksidan özellik gösteriyor. Önemli miktarda polifenol içeren çikolatanın da bu sayede özellikle kalp-damar hastalıkları ve şeker hastalığına karşı koruyucu olabileceği belirtiliyor. Ayrıca polifenollerin, damarların içyapısının işlevlerini geliştirerek, damarların genişleme kabiliyetinin artmasını sağladığı, böylelikle kan basıncını düşürerek yüksek tansiyon riskini azaltabildiği bildiriliyor. Buna ek olarak çikolatanın, iyi huylu olarak nitelendirilen kandaki HDL kolestrol düzeylerini arttığı da biliniyor.

Çikolata, polifenollerin yanı sıra magnezyum, sodyum, potasyum, bakır, çinko gibi mineraller ve posa da içeriyor. Bu muhteşem üçlünün kalp sağlığını desteklediği ve kan kolesterol düzeylerinin kontrolünde rol oynadığı da biliniyor. Çikolatanın bir diğer bileşeni de yağlar… Daha çok doymuş yağ içerse de çikolatanın bileşimindeki doymamış yağ asitleri, kötü huylu olarak bilinen LDL kolesterol seviyelerinin kontrolüne yardımcı olduğu biliniyor.

PORSİYON KONTROLÜNÜ UNUTMAYIN!

Çikolata tüketme fikri de tüketimi de mutlulukla ilişkili… Bunun nedeni ise çikolata da bulunan ve bir amino asit olan triptofanın, mutluluk hormonu olarak da bilenen serotonin salınımını uyarması... Ayrıca çikolatadaki kafein ve teobramin, sinir sistemini uyararak yorgunluk halinin ve stresin azalmasına da katkıda bulunuyor.

Yeterli ve dengeli beslenirken, porsiyon kontrolü ve tüketim sıklığı dengelendiğinde çikolata sizi şişmanlatmak yerine polifenol ve teobramin içeriği ile insülin direncini önlemeye ve sağlığınızı geliştirmeye yardımcı oluyor