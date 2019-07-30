Yeşil güzellik kabağın sağlığa faydaları...

Giriş Tarihi: 30.07.2019 10:53
Kabak, düşük kalorili, bol lifli ve su içeriği yüksek bir sebzedir.
? A ve C vitaminleri, magnezyum, potasyum, bakır ve fosfat yönünden zengindir.
? Kabak birçok kanser türüneyakalanma riskini azaltır.
? Yüksek tansiyona karşı etkilidir.
? İdrar söktürür.
? Böbrek ve mesane iltihaplarınıtemizler.
? Mide ve bağırsakları yumuşatır
? Kabızlığı önler.
? Göğsü yumuşatır ve öksürüğü keser
100 gram kabakta...
BESİNLER VE KALORİ
Kalori 14
Protein 0.5 gram
Karbonhidrat 3.1 gram
Lif 0.6 gram
Yağ 0.1 gram
MİNERALLER
Fosfor 25 mgr
Kalsiyum 25 mgr
Demir 0.4 mgr
Potasyum 141 mgr
Sodyum 1 mgr
VİTAMİNLER
A vitamini 390 IU
B1 vitamini 0.05 mgr
B2 vitamini 0.08 mgr
B3 vitamini 0.8 mgr
B6 vitamini 0.1 mgr
C vitamini 10 mgr