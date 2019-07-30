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Yeşil güzellik kabağın sağlığa faydaları...

Yazlık sebzelerden olan kabak, diyet listelerinin de vazgeçilmezi olmasıyla çokça tercih edilir. Peki severek tüketilen bu sebzenin sağlığa faydaları nelerdir? İşte kabağın bilinmeyen faydaları Yeşil güzellik kabağın sağlığa faydaları...
Giriş Tarihi: 30.07.2019 10:53

Kabak, düşük kalorili, bol lifli ve su içeriği yüksek bir sebzedir.

? A ve C vitaminleri, magnezyum, potasyum, bakır ve fosfat yönünden zengindir.

? Kabak birçok kanser türüneyakalanma riskini azaltır.

? Yüksek tansiyona karşı etkilidir.

? İdrar söktürür.

? Böbrek ve mesane iltihaplarınıtemizler.

? Mide ve bağırsakları yumuşatır

? Kabızlığı önler.

? Göğsü yumuşatır ve öksürüğü keser

100 gram kabakta...

BESİNLER VE KALORİ

Kalori 14

Protein 0.5 gram

Karbonhidrat 3.1 gram

Lif 0.6 gram

Yağ 0.1 gram

MİNERALLER

Fosfor 25 mgr

Kalsiyum 25 mgr

Demir 0.4 mgr

Potasyum 141 mgr

Sodyum 1 mgr

VİTAMİNLER

A vitamini 390 IU

B1 vitamini 0.05 mgr

B2 vitamini 0.08 mgr

B3 vitamini 0.8 mgr

B6 vitamini 0.1 mgr

C vitamini 10 mgr

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