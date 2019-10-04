İyi pilav yapmanın püf noktaları

Şöyle damaklara layık bir pilav pişirmenin bazı kuralları, bu özel tada ulaşmanın ise belli başlı teknikleri var. Püf noktalarımızı değerlendirerek siz de ideal kıvamda pilavlar hazırlayabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 04.10.2019 14:30 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 15:48

KAVURMA TEKNİĞİ İLE PİLAV YAPIMI:

Pirinç yıkanıp arzuya göre ılık tuzlu suda bekletilir veya yıkandıktan sonra doğrudan kızgın yağda rengi beyazlaşana kadar karıştırılarak kavrulur. Üzerine kaynar su eklenerek pilav pişirilir.

Salma tekniği ile pilav yapımı:

Yağ eritilir ve üzerine ölçülü su ile tuz eklenerek kaynamaya bırakılır. Bir taşım kaynayınca yıkanıp süzülmüş pirinç ilave edilir. Suyunu çekene kadar pişirilir.

Süzme tekniği ile pilav yapımı:

Pirincin kaldıracağı ölçüden daha fazla su, tuzla birlikte tencereye konarak kaynatılır. Yıkanıp süzülmüş pirinç suya eklenir ve haşlanır. Daha sonra makarna süzer gibi süzülür. Tereyağı eritilir ve haşlanmış pirinç üzerine eklenerek tereyağı pirince yedirilir. 3-4 dakika pişirilip ocaktan alınır. Bu teknikle yapılan pilav daha çok rejim yapanlar ve hazım zorluğu çekenlere uygundur.

PİLAV PİŞİRİRKEN:

● Pilav yapacağınız pirinç ve bulguru bulanık suyu gidene kadar, yani nişastasından arınana dek yıkayıp, iyice süzdükten sonra pişirin.

● Pilavı tek öğünlük hazırlayın. Çünkü ısıtılan pilavın lezzeti değişir.

● Isıtmak zorunda kaldığınız pilavın üzerine biraz sıcak su eklerseniz,

pirinç kurumadan ısınır. İçinde kaynayan su olan büyük bir tencerenin üzerine daha küçük bir tenceredeki pilavı koyarak, benmari usulü de ısıtabilirsiniz.

● Besin değerinin kaybolmaması için haşladıktan sonra pirinci yıkamayın.

● Pilavın bembeyaz olmasını isterseniz, pişerken içine birkaç damla limon suyu ekleyin.

● Sade pilav hazırlayıp, üzerine istediğiniz malzemelerden harç yaparak kendi pilavınızı yaratabilirsiniz.

● Pilav pişirirken ısıyı yüksekten başlayıp, piştikçe kademeli olarak düşürürseniz, pilavınız kıvamlı ve lezzetli olur.

● Pilavı sebze, et, tavuk, baharat ve ot çeşitlerinin yanı sıra et ve sebze suları ile de tatlandırılabilirsiniz.

● Pilavın suyunu ekledikten sonra kapağı kapalı olarak pişirin.

● Pişerken pilavı karıştırmak, pirinçteki nişastayı açığa çıkaracağından, tanelerin birbirine yapışmasına neden olur. Bu yüzden suyunu ekledikten sonra pilavınızı karıştırmayın.

● Pilavın altını kapattıktan sonra üzerine kağıt havlu koyup, kapağı kapalı olarak en az 5-10 dakika demlendirip servis yapın. Kağıt havlu buharı çekeceğinden, tanelerin birbirine yapışmasını önler.