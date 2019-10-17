DETAYLI ARA
Sofra / Haberler / Şifalı lezzet pırasa

Şifalı lezzet pırasa

Şifalı lezzet pırasa
Giriş Tarihi: 17.10.2019 11:23 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 11:48

SAĞLIĞA FAYDALARI:

● Pırasa C vitamini, demir, potasyum, kalsiyum, manganez, B6 vitamini yönünden zengin bir sebzedir.

● Pırasa yüksek oranda lif de içerir.

● Kansere karşı koruyucudur.

● Güçlü bir antioksidandır.

● Bağırsakları yumuşatır.

● Vücudu kuvvetlendirir.

● Kanı temizler.

● Kan şekerini dengelemeye yardım eder.

● Sinirleri güçlendirir.

● Mideyi takviye eder ve sindirimi kolaylaştırır.

● Anne sütünü arttırır.

● İdrar söktürür.

● Böbrek taşı ve kumlarını düşürmeye yardım eder.

● Çiğ olarak yenen pırasa, yemek borusu iltihaplarını giderir ve kan yapar.

●İnce kesilen pırasanın kaynatılmasıyla elde edilen su, göğsü yumuşatır, öksürüğe iyi gelir ve balgam söktürür.

100 gram çiğ pırasada...

BESİNLER VE KALORİ

  • Kalori 25
  • Protein 1.8 gram
  • Karbonhidrat 4.6 gram
  • Lif 1.3 gram
  • MİNERALLER
  • Fosfor 27 mgr
  • Kalsiyum 60 mgr
  • Demir 2 mgr
  • Potasyum 278 mgr
  • Sodyum 6.4 mgr
  • Magnezyum 12.5 mgr

VİTAMİNLER

  • B1 vitamini 0.07 mgr
  • B3 vitamini 0.4 mgr
  • C vitamini 15 mgr
BİZE ULAŞIN