Şifalı lezzet pırasa

Giriş Tarihi: 17.10.2019 11:23 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 11:48
SAĞLIĞA FAYDALARI:
● Pırasa C vitamini, demir, potasyum, kalsiyum, manganez, B6 vitamini yönünden zengin bir sebzedir.
● Pırasa yüksek oranda lif de içerir.
● Kansere karşı koruyucudur.
● Güçlü bir antioksidandır.
● Bağırsakları yumuşatır.
● Vücudu kuvvetlendirir.
● Kanı temizler.
● Kan şekerini dengelemeye yardım eder.
● Sinirleri güçlendirir.
● Mideyi takviye eder ve sindirimi kolaylaştırır.
● Anne sütünü arttırır.
● İdrar söktürür.
● Böbrek taşı ve kumlarını düşürmeye yardım eder.
● Çiğ olarak yenen pırasa, yemek borusu iltihaplarını giderir ve kan yapar.
●İnce kesilen pırasanın kaynatılmasıyla elde edilen su, göğsü yumuşatır, öksürüğe iyi gelir ve balgam söktürür.
100 gram çiğ pırasada...
BESİNLER VE KALORİ
- Kalori 25
- Protein 1.8 gram
- Karbonhidrat 4.6 gram
- Lif 1.3 gram
- MİNERALLER
- Fosfor 27 mgr
- Kalsiyum 60 mgr
- Demir 2 mgr
- Potasyum 278 mgr
- Sodyum 6.4 mgr
- Magnezyum 12.5 mgr
VİTAMİNLER
- B1 vitamini 0.07 mgr
- B3 vitamini 0.4 mgr
- C vitamini 15 mgr