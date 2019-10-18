Yumurta ve Beslenme

Diyetisyen Dilara Koçak, dünyanın en sevilen yiyeceklerinden yumurtanın besin değerleri ve sağlıklı beslenmedeki yerine dair değerli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 18.10.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 14:28

Yumurta, anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan tüm besin öğelerini bulunduran tek besin kaynağıdır. A, D, E ve B grubu vitaminleri içerir. KOLİN içermesi sebebiyle beyin fonksiyonlarının yerine getirilmesinde rol oynar. Hayvansal kaynaklı bir besin olmasına rağmen yumurtanın yağ içeriği dengelidir.

Yumurta, demir ve çinko gibi sağlığımız açısından önem taşıyan mineralleri de içerir. Demir, kan yapımı için gereklidir. Ayrıca demirin büyüme, gelişme ve hastalıklardan koruma rolü vardır. Yetersizliği çocukların öğrenme yeteneğini ve okul başarısını azaltır, çocuklar her gün 1 yumurta mutlaka yemelidir.

Yumurtadaki kolesterol ile ilgili yapılan son dönem çalışmalar tek başına bir risk oluşturmadığı yönündedir. Kolesterol insanlar ve tüm hayvanlarda vücutta sentezlenen yağ benzeri bir maddedir. Sinir liflerinin yalıtımı hücre duvarlarının bütünlüğünün sağlanması, D vitamini sentezi, çeşitli hormonların ve sindirim salgılarının oluşumu için de gereklidir. Doymuş ve trans yağlar bu noktada daha kritiktir.

Yumurtadaki protein tüm besinler içinde en kalitelisidir. Yumurtada proteinin biyolojik yararlığı yüzde 100 iken bu değer sütte yüzde 85, balıkta yüzde 76, sığır etinde yüzde 74'de kalmaktadır. Ülkemiz koşullarında maalesef hayvansal proteinin eksik alımı sıklıkla görülüyor bu yüzden yumurta çok iyi bir seçimdir. YUM-Bir verilerine göre AB ülkelerinde yıllık kişi başına yumurta tüketimi 270 adet, İsrail'de 330, Yunanistan'da 180 adet, Türkiye'de ise 200 adedin altındadır.

Yumurta 6'ncı aydan itibaren insan yaşamının her anında önemlidir. Hamilelik, ergenlik çağı, sporcular gibi özel beslenme gerektiren durumlarda en iyi protein kaynağıdır. Bazı araştırma sonuçları düzenli tüketilen yumurtanın; kanser, kalp damar hastalıklarından korunmada ve tedavisinde, sindirim sisteminin sağlığında ve korunmasında, menopoz semptomlarının hafifletilmesinde, osteoporozun önlenmesinde etkili olduğunu gösteriyor. Sabah 2 adet haşlanmış yumurta ile güne başlayanlar gün içinde daha tok hissediyor ve daha rahat kilo veriyor.

Yumurta yüksek besin öğesi içeriğine rağmen, düşük kalorilidir, sindirimi kolay, lezzetli ve ucuz bir besin deposudur. Yumurta besin kalitesi açısından anne sütünden sonra en iyi proteindir.

BİR ADET YUMURTA GÜNLÜK İHTİYACIMIZ İÇİN;

% 8 Vitamin B12, % 6 Vitamin A, % 10 Protein

% 4 Vitamin B6, % 6 Vitamin D, % 3 Vitamin E

% 6 Folik Asit, % 2 Tiamin, % 8 Fosfor

% 15 Riboflavin, % 4 Çinko, % 4 Demir içerir.