Restoran Haftası 10. Yılını Kutluyor! Hadi Yemeğe!

Gastronomiyle sosyal yaşamın tüm dinamiklerini bir araya getiren ve şehir yaşam kültürüne katkı sağlayan Türkiye’nin ilk gastronomi festivali Restoran Haftası’nın 10.su bu sene 15 - 30 Kasım tarihleri arasında Türk Mutfağı teması ile lezzet severleri hem yemeğe hem de yeni deneyimler yaşamaya davet ediyor. Gastronomi & Pazarlama Danışmanlık Firması Dude Table tarafından düzenlenen Restoran Haftası’nın gastronomi partneri, Türk Mutfağı’nı ve yerel değerlerini korumak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Metro Türkiye. 15 gün süresince Türkiye’nin en iyi restoran, bistro ve kafelerinde Restoran Haftası’na özel hazırlanmış menüler gastronomi tutkunlarını bekleyecek. İstanbul’un en önemli restoranlarının ve en değerli şeflerinin katıldığı projede; kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri için özel olarak hazırlanmış menüler, geleneksel lezzetler, yerel malzemeler ile hazırlanan yenilikçi yemekler, sokak lezzetleri ve özel tarifler lezzet tutkunlarına yepyeni deneyimler yaşatacak. Restoran Haftası’na Küçükyalı Hilltown AVM’de gerçekleşecek keyifli tadımlar ve söyleşiler de renk katacak.

Giriş Tarihi: 13.11.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 16:28

Gelenekselleşen ve merakla beklenen, öncü lezzet buluşması Restoran Haftası, bu yıl 15 - 30 Kasım tarihlerinde İstanbul'da "Türk Mutfağı" teması ile gerçekleşiyor. Ülkemizin en iyi restoranlarının büyük bir heyecanla katıldığı Restoran Haftası, her sene sahiplendiği konular ile Türk mutfak kültürüne katkıda bulunurken gerçekleştiği tarihlerde şehir hayatına renk, yeme içme sektörüne ise canlılık katıyor.

METRO, RESTORAN HAFTASI GASTRONOMİ PARTNERİ

Türk Mutfağı'nın değerlerine sahip çıkmak hedefiyle yola çıkan ve attığı her adımda Türk mutfak kültürünü korumak, yaygınlaştırmak ve geliştirmek misyonuyla hareket eden Metro Türkiye, Restoran Haftası'nda üstlendiği gastronomi partneri rolü ile yerel değerlere bir kez daha sahip çıkıyor.

Türkiye gastronomisine ve sürdürülebilir geleceğe yatırımlarını sürdüren Metro Türkiye, bu anlayışının bir yansıması olarak bu yıl da Restoran Haftası'nda üstlendiği gastronomi partneri rolü ile onlarca şef ve restoran ile güçlerini birleştiriyor. Ülke gastronomisine yön veren restoranlar ve Derin Arıbaş, Kaan Sakarya, Didem Şenol, Deniz Temel, Pınar Taşdemir, Ali Dövenci, Buse Dövenci, Rıza Belenkaya, Hazer Amani, Bora Bozankaya, Umut Karakuş, Esra Acar, Giancarlo Gottardo gibi mutfak kültürümüze değer katan onlarca şef, Restoran Haftası'nda Türk mutfağı menüleri ve etkinlikleri ile misafirleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

RESTORAN HAFTASI MENÜLERİNDE YOK YOK…

Restoran Haftası süresince restoranlarda, yerel malzeme dokunuşu ile hazırlanan farklı menü alternatifleri sunuluyor. 35 TL olan Öğlen Menüleri ve 60 TL olan Akşam Menülerine ek olarak tüm dünyada Michelin yıldızlı restoranlarda sunulan ve bizzat sunulduğu restoranın şefinin yarattığı en özel lezzetlerin bir arada deneyimlenebileceği "Tadım Menüleri" de özel fiyatlar ile yer alıyor. Bu sene ayrıca Restoran Haftası menülerinde geçen sene başlatılan bir kategori de var: 35 TL olarak sunulacak olan Kahvaltı Menüleri.

Restoran Haftası'na katılan restoranlar, Mersin'in kerebicinden batırığına, İzmir usülü kokoreçten hünkar beğendiye, Kars kaşarlı hamburgerden Taşköprü sarımsaklı keşkeğe, Uşak tarhanasından çökertme kebabına, İspir kuru fasulyesinden Konya'nın bamya çorbasına bölgelere özgü onlarca yemeğe öğlen, akşam ve tadım menülerinde yer verecekler.

RESTORAN HAFTASI'NDA KEYİF DOLU ETKİNLİKLER

Hafta boyunca, nefis lezzetleri tatma imkanının yanı sıra birbirinden keyifli etkinlikler de düzenlenecek. Restoran Haftası'nın partnerlerinden Küçükyalı Hilltown AVM'de gerçekleştirilecek olan "Tek Lokmada Restoran Haftası" etkinliğinde, restoranların bu festivale özel hazırladıkları tek lokmalık lezzetler gastronomi tutkunlarıyla buluşacak. Bu özel günde ayrıca, keyifli müzik dinletilerinin de eşlik edeceği workshoplar ile uzmanlar, ünlü şefler ya da yemek kitabı yazarları gibi konuklar ile sohbet buluşmaları da gerçekleşecek.

Hafta boyunca İstanbul'daki restoranlarda Restoran Haftası'na özel menüler sunulurken Metro iş birliğiyle ülkenin en önde gelen şefleri ile deneyimsel tadımların yapıldığı Tadına Bakma Sanatı etkinliği de gerçekleşecek. Social Table etkinlikleri, uzmanlar ile workshoplar, ülke mutfağının gizli kahramanları üreticiler ile sohbetler ve tadına doyulmaz sokak lezzetlerinin sunulduğu Sokak Yemekleri Partisi ve Feriye'de gerçekleşecek Türk Mutfağı Paneli'nin yanı sıra Gastro Art, Gastro Fashion temalı etkinlikler de Restoran Haftası'na renk katacak. Restoran Haftası restoranları, menüleri, etkinlikleri ve detaylarına www.restoranhaftasi.com adresinden ulaşabilirsiniz.

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Restoran Haftası ile ilgili daha detaylı bilgi için Restoran Haftası projesini gerçekleştiren Gastronomi & Pazarlama Danışmanlık Firması Dude Table'dan Merve Akgül'e merve@dudetable.com mail adresinden ulaşabilirsiniz.