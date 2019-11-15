Turuncu şifa havuç...

Maydanozgiller familyasından olan havuç, kökleri yenen iki yıllık bir kültür bitkisidir. Yaprakları dereotuna benzeyen havucun rengi beyaz, mor, sarı ve turuncunun çeşitli tonlarında olabilir. Havuca rengini karoten verir. 60'a yakın türü bulunan havuç ülkemizde; yerotu, yerekaçan, yerebatan, yerkökü, tepelotu, pürçüklü, gelinparmağı, deber, deberotu, kızılot, balkamış, piçekli gibi farklı isimlerle de anılır. Özellikle A vitamini bakımından zengin bir sebze olan havuç ayrıca yüksek oranda B1, B2, C vitaminleri, potasyum, kalsiyum ve folik asit de içerir
SAĞLIĞA FAYDALARI
● Görme gücünü artırır vegözleri dinç tutar.
● Havuçta bulunan besin lifi kötü kolesterolü düşürürken iyi kolesterolü yükseltir.
● Böbrek ağrılarına iyi gelir.
● Sindirimi kolaylaştırır.
● Gaz söktürücü özelliği vardır.
● İdrar arttırır, kan yapar, ishali keser.
● Sarılık hastalığında ve bağırsak bozukluklarındatedavi edici olarak kullanılır.
● İçerdiği yüksek liforanıyla kabızlığa karşıetkilidir.
● Karaciğerin safra salgılamasına yardım eder.
● Havuç bazı gıda zehirlenmelerini önler.
● Ağızda bulunan bakterileri temizleyerek diş sağlığını korur.
● Düzenli olarak havuç yemek mide ülserine karşı koruma sağlar.
● Güçlü antioksidanlar içeren havuç, yaşlanmanın ciltte görünen etkilerini geciktirir.
100 GRAM HAVUÇTA...
BESİNLER VE KALORİ
- Kalori 42
- Protein 1.1 gram
- Karbonhidrat 9.7 gram
- Lif 1 gram
- Yağ 0.2 gram
- MİNERALLER
- Fosfor 36 mgr
- Kalsiyum 37 mgr
- Demir 0.7 mgr
- Potasyum 341 mgr
- Sodyum 47 mgr
- Magnezyum 23 mgr
VİTAMİNLER
- A vitamini 11.000 IU
- B1 vitamini 0.06 mgr
- B2 vitamini 0.05 mgr
- B3 vitamini 0.6 mgr
- B6 vitamini 0.15 mgr
- C vitamini 8 mgr
- E vitamini 0.6 mgr
- Folik asit 7.6 mcgr