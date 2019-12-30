Bir Kış Klasiği Kestane

Kış aylarında mutfaklara giren ve daha çok haşlanıp, közlenerek tüketilen kestane, son dönemde un haline getirilerek de değerlendiriliyor… Yöresel olarak tuzlu yemeklere, yaygın olarak tatlılara lezzet ve şifa katan kestaneyi yakından inceleyelim.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 10:56

Sonbaharda kabuklarını açıp içindeki tohumlarını bizlere hediye eden kestane ağacı ağır gelişip, dikiminden ortalama 15 yıl sonra meyve vermeye başlar. 50 yıl gibi uzun bir zaman diliminin ardından da en verimli meyvelerini sunar. Ortalama yarım asır yaşayıp, 30 metreye kadar boylanabilen kestane ağacının meyvesi Avrupa, Asya ve Afrika'da günlük kullanımda patatesin yerini almıştır. Gizemli gücü ve afrodizyak özelliklerinden sebep, tarih boyunca ilgi gören kestane bilhassa Romalılar tarafından en sevilen yemeklerde kullanılmıştır.

Ülkemizde yöresel olarak "kara kabuk", "karakat", "karakıllı", "hingiç" ve "çerkeş" adlarıyla anılan bu leziz meyve, yöresel yemeklerde de çıkar karşımıza: Balıkesir'de "Dağar kebabı", Bursa'da "Kestaneli lahana sarması", "Kestaneli kabak tatlısı", "Kestane yemeği", Sinop'ta "Kestane yahnisi", Tirebolu'da "Kestane kurusu", Batı Karadeniz'de "Kestane böreği", bunlardan sadece birkaçıdır.

Doğada kendiliğinden yetişebilen ve bu sebeple organik bir tarım ürünü olan kestane, doyurucu özelliğinden dolayı un haline getirilen yiyecekler arasında ilk sırayı almıştır. Tek başına tüketilebildiği gibi püresi, kebabı, şekerlemesi, haşlaması yapılarak ya da başta Fransız Mutfağı olmak üzere kuzey yarım küre ülkelerinde etli yemeklerin yapımında sıkça kullanılır. Tatlılara, özellikle de çikolatalı olanlara çok yakışır...

ŞİFACI KESTANE…

Sıkı bir besin kaynağıdır kestane. Haşlanarak tüketildiğinde, toplam enerji miktarı ortalama yüzde 25 oranında azalırken, közlenerek tüketildiğinde şeker miktarı ortalama olarak yüzde 25 oranında artar. Tam bir enerji kaynağı olan, potasyum, demir, sodyum, magnezyum, kalsiyum mineralleri ile B1, B2, B3 vitaminleri içeren kestane, mevsimin olumsuz şartlarına, fiziksel ve zihinsel yorgunluğa birebirdir. Bu lezzetli ve şifai meyve ayrıca kandaki yüksek kolesterolü düşürür, kan şekeri düzeyini dengede tutar, kalp-kas sistemini uyarıp, su dengesini düzenler, damar sertliğine ve yüksek tansiyona da iyi gelir.

100 gram kestane...

BESİNLER VE KALORİ

Kalori 194

Karbonhidrat 42.1 gram

Protein 2.9 gram

Yağ 1.5 gram

MİNERALLER

Demir 1.7 gram

Fosfor 88 mgr

Kalsiyum 27 mgr

Potasyum 454 mgr

Sodyum 6 mgr

VİTAMİNLER

B1 vitamini 0.22 mgr

B2 vitamini 0.22 mgr

B3 vitamini 0.6 mgr