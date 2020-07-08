Tatlı Özel Sayısı piyasada!

Yemek severlerin en iyi dostu olan Sofra Dergisi bu kez sadece tatlıya özel bir sayı ile sizlerle birlikte...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 08:40 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 08:45

Bayram, evlilik töreni, doğum başta olmak üzere birçok özel günün baştacı lezzeti konumundaki tatlılar bildiğiniz gibi hayatın neredeyse her noktasında yer alıyor. Güvenilir tarifleriyle tam 25 yıldır yemek severlerin mutfaktaki en iyi dostu olan Sofra Dergisi bu kez sadece tatlıya özel bir sayı ile sizlerle birlikte.

Sevdikleriniz için birbirinden güzel çikolatalı, meyveli ve sütlü tatlılar...

Püf noktalarıyla ganaj, makaron ve bezenin (mereng) detaylı yapımları...

En kolayından meşakkatlisine kek tarifleri...

Mis kokulu gevrek kurabiyeler başta olmak üzere çeşit çeşit tatlı ile adeta bir rehber niteliğinde.

Ve sevgili Sofra Dergisi okurları lütfen unutmayın, 'kendi mutfağınızda güvenle pişirin, sağlıklı kalın!'