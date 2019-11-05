Bitki Çaylarına Dikkat

Giriş Tarihi: 05.11.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 11:14
Bitki çayları pek çoğumuz için özellikle kış aylarında vazgeçilmez destekçi ve şifa kaynağı. Ancak ne kadar tüketmemiz gerektiği ya da nasıl tüketmemiz gerektiği ile ilgili bilgi sahibi olmak çok önemli. Çünkü şifa kaynağı olan bitki çayları bazı durumlarda tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bitki çaylarını dikkatli ve bilinçli bir şekilde tüketmek gerekiyor. Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, en çok tercih edilen bitki çaylarının bilinmesi gereken yanlarını paylaşıyor.