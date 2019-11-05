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Bitki Çaylarına Dikkat

Kış mevsiminin yaklaştığı bu günlerde hava sıcaklıkları bir düşüp bir yükseliyor. Dolayısıyla bu mevsim geçişlerinde de soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara yakalanmak kaçınılmaz oluyor. Birçok kişi de bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücut direncini artırmak amacıyla bitki çayı tüketimini artırabiliyor. Ancak bitki çaylarının bilinçsiz tüketilmesi durumunda da oldukça zararlı etkileri olabiliyor. Bitki Çaylarına Dikkat
Giriş Tarihi: 05.11.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 11:14

pek çoğumuz için özellikle kış aylarında vazgeçilmez destekçi ve şifa kaynağı. Ancak ne kadar tüketmemiz gerektiği ya da nasıl tüketmemiz gerektiği ile ilgili bilgi sahibi olmak çok önemli. Çünkü şifa kaynağı olan bitki çayları bazı durumlarda tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bitki çaylarını dikkatli ve bilinçli bir şekilde tüketmek gerekiyor. Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, en çok tercih edilen bitki çaylarının bilinmesi gereken yanlarını paylaşıyor.

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