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10. gün iftar menüsü

10. gün iftar menüsü

Ramazan'ın 10.gününde iftarda sevdiklerinize pişirebileceğiniz leziz öneriler...
Cevizli barbunya pilaki
Cevizli barbunya pilaki
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Patlıcan silkme
Patlıcan silkme
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Sulu pilav
Sulu pilav
Sofra Tarifi
5 Kişilik
Cevizli sarma
Cevizli sarma
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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