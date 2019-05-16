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11. gün iftar menüsü

11. gün iftar menüsü

Bu akşam sevdikleriniz için yapabileceğiniz lezzetli tarifler...
Ezogelin Çorbası
Ezogelin Çorbası
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Kıtır Ekmek Kebabı
Kıtır Ekmek Kebabı
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Cevizli Kabak
Cevizli Kabak
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Köz Kırmızı Biberli Cacık
Köz Kırmızı Biberli Cacık
Üye Tarifi serappturan
4 Kişilik
Kupta Çilekli Güllaç Tatlısı
Kupta Çilekli Güllaç Tatlısı
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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