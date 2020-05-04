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11. gün iftar menüsü
Ramazan'ın 11.gününde iftarda sevdiklerinize pişirebileceğiniz leziz öneriler...
Taraklı sarma
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Kabaklı salata
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Divriği pilavı
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Peynirli irmik helvası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
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