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11. gün iftar menüsü

11. gün iftar menüsü

Ramazan'ın 11.gününde iftarda sevdiklerinize pişirebileceğiniz leziz öneriler...
Taraklı sarma
Taraklı sarma
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Kabaklı salata
Kabaklı salata
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Divriği pilavı
Divriği pilavı
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Peynirli irmik helvası
Peynirli irmik helvası
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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