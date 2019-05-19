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14. gün iftar menüsü

14. gün iftar menüsü

Bu akşam sevdikleriniz için yapabileceğiniz lezzetli tarifler...
Pırtike Çorbası
Pırtike Çorbası
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Kekik Tütsülü Kuzu Pirzola
Kekik Tütsülü Kuzu Pirzola
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Doğa Soslu Makarna
Doğa Soslu Makarna
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Kıtır Ekmekli Salata
Kıtır Ekmekli Salata
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Fıstıklı Kadayıf Sarma
Fıstıklı Kadayıf Sarma
Sofra Tarifi
50 Kişilik

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