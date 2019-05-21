TARİFLER
Börekler-Çörekler ve Poğaçalar
Bisküviler ve Kurabiyeler
Kekler
Pastalar
Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar
Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar
Ev Yapımı Tarifler
Et Yemekleri
Tavuk Yemekleri
Sebze Yemekleri
Çorbalar
Pilavlar
Mantı ve Makarnalar
Deniz Ürünleri
Zeytinyağlılar ve Mezeler
Salatalar
Soslar ve İçecekler
Sütlü Tatlılar
Şerbetli Tatlılar ve Helvalar
Tartlar ve Kişler
Diğer
DÜNYA MUTFAĞI
ÖZEL GÜNLER
ÖZEL SEÇİMLER
YÖRESEL
KOLEKSİYONLAR
HABERLER
AKADEMİ
SÖZLÜK
SOFRA TV
GALERİ
DETAYLI ARA
16. gün iftar menüsü
Bu akşam sevdikleriniz için yapabileceğiniz lezzetli tarifler...
Süzme Mercimek Çorbası
Sofra Tarifi
6-8 Kişilik
Fırında Taze Sarımsaklı Tavuk Köfte
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Çıtır Pilav
Sofra Tarifi
Krema Soslu Salata
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Güllaç Dolması
Sofra Tarifi
24 Adet
Diğer Koleksiyonlar
15. GÜN İFTAR MENÜSÜ
14. GÜN İFTAR MENÜSÜ
12. GÜN İFTAR MENÜSÜ
11. GÜN İFTAR MENÜSÜ
10. GÜN İFTAR MENÜSÜ
9. GÜN İFTAR MENÜSÜ
8. GÜN İFTAR MENÜSÜ
6. GÜN İFTAR MENÜSÜ
5. GÜN İFTAR MENÜSÜ
4. GÜN İFTAR MENÜSÜ
BİZE ULAŞIN