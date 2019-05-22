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17. gün iftar menüsü
Bu akşam sevdikleriniz için yapabileceğiniz lezzetli tarifler...
Arpa Şehriyeli Mercimekli Çorba
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Pastırmalı Kavurma
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Patlıcanlı Makarna Sarma
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Çilekli Maydanoz Salatası
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Bademli Keşkül
Sofra Tarifi
4 Kişilik
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