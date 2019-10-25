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Makarna Gününe Özel Tarifler

Makarna Gününe Özel Tarifler

Bolonez soslu spagettı tarifi
Bolonez soslu spagettı tarifi
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Sebzeli Domates Soslu Rigatoni
Sebzeli Domates Soslu Rigatoni
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Fırında Pazılı Makarna
Fırında Pazılı Makarna
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Pastırmalı Fırın Makarna
Pastırmalı Fırın Makarna
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Fırında Diyet Makarna
Fırında Diyet Makarna
Sofra Tarifi
5 Kişilik
Mantar Soslu Makarna
Mantar Soslu Makarna
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Patlıcanda Makarna
Patlıcanda Makarna
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Tavuklu Makarna Ograten
Tavuklu Makarna Ograten
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Kuşkonmazlı Makarna
Kuşkonmazlı Makarna
Sofra Tarifi
4 Kişilik

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