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3. gün iftar sofrası...

3. gün iftar sofrası...

Ramazan'ın 3.gününde iftarda ne pişirsem diye düşünüyorsanız işte size en nefis öneriler...
Süleymaniye çorbası
Süleymaniye çorbası
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Lor peynirli ve cevizli mercimek salatası
Lor peynirli ve cevizli mercimek salatası
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Pesto soslu tavuk
Pesto soslu tavuk
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Cevizli kadayıf sarma
Cevizli kadayıf sarma
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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