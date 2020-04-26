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3. gün iftar sofrası...
Ramazan'ın 3.gününde iftarda ne pişirsem diye düşünüyorsanız işte size en nefis öneriler...
Süleymaniye çorbası
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Lor peynirli ve cevizli mercimek salatası
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Pesto soslu tavuk
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Cevizli kadayıf sarma
Sofra Tarifi
6 Kişilik
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