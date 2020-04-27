DETAYLI ARA
4. gün iftar sofrası...

4. gün iftar sofrası...

Ramazan'ın 4.gününde iftarda sevdiklerinize pişirebileceğiniz leziz öneriler...
Topalak çorbası
Topalak çorbası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Kaşık salatası
Kaşık salatası
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Zülbiye
Zülbiye
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Elmalı muhallebi
Elmalı muhallebi
Sofra Tarifi
6 Kişilik

Diğer Koleksiyonlar

SON DAKİKA