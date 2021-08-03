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5 malzemeli 5 tarif

5 malzemeli 5 tarif

Mutfağa girip sadece 5 malzeme ile kısa sürede ve pratik şekilde lezzetli yemekler hazırlayıp sofralar kurabilir büyük bir keyifle ikram edebilirsiniz.
Mozzarella peynirli patlıcan
Mozzarella peynirli patlıcan
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Soya soslu ve limonlu tavuk
Soya soslu ve limonlu tavuk
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Mantarlı ve pastırmalı ravioli
Mantarlı ve pastırmalı ravioli
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Karamelize şeftalili lokma tatlısı
Karamelize şeftalili lokma tatlısı
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Pesto soslu ve semizotlu makarna
Pesto soslu ve semizotlu makarna
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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