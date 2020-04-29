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6. gün iftar menüsü
Şimdilik büyük sofralarda buluşamasak da, gönüllerin bir, damakların benzer lezzetlerle donandığı iftarlarınızın bereketli olması dileğiyle.
Sebzeli ve köfteli çorba
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Enginar çanağında kuzu eti
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Lor peynirli salata
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Kaymaklı ekmek kadayıfı
Sofra Tarifi
15 Kişilik
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