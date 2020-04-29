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6. gün iftar menüsü

6. gün iftar menüsü

Şimdilik büyük sofralarda buluşamasak da, gönüllerin bir, damakların benzer lezzetlerle donandığı iftarlarınızın bereketli olması dileğiyle.
Sebzeli ve köfteli çorba
Sebzeli ve köfteli çorba
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Enginar çanağında kuzu eti
Enginar çanağında kuzu eti
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Lor peynirli salata
Lor peynirli salata
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Kaymaklı ekmek kadayıfı
Kaymaklı ekmek kadayıfı
Sofra Tarifi
15 Kişilik

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