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8. gün iftar sofrası...

8. gün iftar sofrası...

Ramazan'ın 8.gününde iftarda sevdiklerinize pişirebileceğiniz leziz öneriler...
Tandır çorbası
Tandır çorbası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Sebzeli et sote
Sebzeli et sote
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Zeytin salatası
Zeytin salatası
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Vişne sulu puding
Vişne sulu puding
Sofra Tarifi
4 Kişilik

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